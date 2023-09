Infortunio Politano, due possibili alternative per Garcia nella sfida con il Genoa

L’infortunio subito da Matteo Politano in Nazionale ha creato un problema per il Napoli: il tecnico Garcia deve trovare una soluzione.

Il Napoli si trova di fronte ad una doppia sfida: da un lato, assicurarsi che Matteo Politano sia pronto al meglio per il ritorno in campo, e dall’altro, trovare un sostituto affidabile per la posizione sulla corsia d’attacco destra nel caso in cui il recupero di Politano richieda più tempo del previsto.

Politano ha rimediato un infortunio in Nazionale con l’esito degli esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Il giocatore sta seguendo un programma di allenamento differenziato per accelerare il suo ritorno. Desidera essere disponibile per la sfida contro il Genoa, anche se potrebbe essere utilizzato in modo limitato, quasi ‘part-time’ per evitare ulteriori rischi.

Il Corriere dello Sport ha individuato due possibili alternative per la corsia d’attacco destra: Elmas e Lindstrom. Entrambi i giocatori hanno dimostrato il loro valore in campo e potrebbero essere schierati da Garcia per garantire la stabilità e l’efficacia dell’attacco del Napoli.