Il Mattino – Allarme Napoli, infortunio muscolare per Politano: tempi di recupero di 2 settimane

Tegola per il Napoli, l’attaccante Matteo Politano ha riportato un infortunio muscolare con il polpaccio che lo terrà fuori per circa 15 giorni.

CALCIO NAPOLI. C’è allarme in casa Napoli per le condizioni fisiche di Matteo Politano. L’attaccante azzurro, infortunatosi al polpaccio durante Italia-Macedonia del Nord, sarà costretto a saltare le prossime partite.

Come riferisce Il Mattino, il bollettino medico pubblicato dal Napoli parla di 15 giorni come tempi di recupero indicativi prima del ritorno in campo del calciatore. Politano ha già iniziato le terapie specifiche ma non potrà essere a disposizione nell’immediato.

Un’assenza pesante per il Napoli e per Garcia, che nelle prossime due settimane dovranno fare a meno di uno dei propri titolari nel reparto offensivo. L’allenatore sperava di poter contare su Politano in un momento particolare della stagione, con gli azzurri attesi anche dalla prima partita della stagione in Champions.

Ora bisognerà attendere l’esito degli esami di controllo tra 10-15 giorni per valutare il pieno recupero dell’ex Inter e Sassuolo. Il suo rientro potrebbe avvenire non prima di 15 giorni.