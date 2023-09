Mercato estivo, Napoli al terzo posto per gli acquisti: ADL ha speso 100 milioni

Nel recente mercato estivo, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha sborsato circa 100 milioni di euro per rafforzare la squadra.

Calciomercato Napoli – Il mercato estivo è giunto alla sua conclusione, e i numeri riguardanti gli acquisti e le cessioni delle squadre di Serie A sono stati finalmente svelati, come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il Napoli si è distinto con una spesa di 100 milioni di euro, piazzandosi al terzo posto nella classifica degli acquisti, superato solo da Milan (113) e Inter (101). Inoltre, il saldo complessivo degli affari del Napoli è stato di -26 milioni, piazzandosi al quarto posto in questa speciale classifica che tiene conto delle cessioni.

De Laurentiis ha agito in modo strategico durante questo mercato estivo, rafforzando non solo il Napoli ma anche altre squadre italiane. Ha esercitato le clausole di riscatto per Raspadori (25 milioni) e Simeone (12 milioni), entrambi precedentemente in prestito. Inoltre, ha effettuato nuovi acquisti, tra cui Lindstrøm dall’Eintracht (25 milioni), Cajuste dal Reims (12 milioni) e Natan dal Bragantino (10 milioni). Va menzionato anche il trasferimento di Caprile e Cheddira, avvenuto in collaborazione con il Bari per un totale di 16 milioni di euro. Successivamente, entrambi i giocatori sono stati girati in prestito a Empoli e Frosinone.

Per coprire parte delle spese, il Napoli ha poi ceduto Kim al Bayern, incassando 50 milioni di euro dalla clausola di rescissione. Inoltre, hanno salutato la squadra Petagna, che è stato riscattato dal Monza, e Lozano, che si è trasferito al Psv. Questi affari hanno contribuito a bilanciare le finanze del club partenopeo, permettendo loro di effettuare investimenti significativi sul mercato estivo.