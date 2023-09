Buone notizie per Garcia: gruppo al completo per preparare la sfida contro il Genoa

La prima pausa Nazionali sta finendo: il tecnico del Napoli, Garcia, può recuperare tutti i giocatori in vista della sfida con il Genoa.

Nella fase finale della prima delle quattro pause di una stagione calcistica impegnativa, il Napoli si prepara a tornare in campionato per il prossimo incontro contro il Genoa avendo recuperato anche alcune delle pedine chiave del proprio organico. Il Napoli aveva quindici ‘rappresentanti’ sparsi in tre dei cinque continenti. Alcuni di loro sono già rientrati, mentre il resto si unirà al gruppo nel pomeriggio per l’allenamento a Castel Volturno, l’ultima sessione prima della trasferta a Genova.

L’unico dubbio per la partita potrebbe riguardare Mathias Olivera, che ha giocato con l’Uruguay contro l’Ecuador nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Lindstrom, Zielinski e Lobotka sono già tornati al lavoro. Oggi, la preparazione tattica per la sfida Genoa-Napoli entrerà nel vivo con la partecipazione di tutti i giocatori, tra cui Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Kvaratskhelia, che sono stati avvistati ieri pomeriggio a Capodichino insieme ad Ostigard, Osimhen e Anguissa. E’ quanto ci informa l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.