Offese al Kosovo, Rrahmani difende il suo popolo: spunta un messaggio spettacolare

Il difensore del Napoli e capitano del Kosovo, Amir Rrahmani, si è schierato in difesa del popolo kosovaro durante la sfida con la Romania.

Nel corso della partita di qualificazione ad Euro 2024 tra Romania e Kosovo, si è verificata una situazione di grande tensione sugli spalti, quando alcuni tifosi rumeni hanno intonato cori contro il Kosovo al 16º minuto di gioco. Amir Rrahmani, il capitano del Kosovo e difensore del Napoli, ha deciso di prendere posizione in risposta a questi eventi.

Durante la partita, l’atmosfera è diventata tesa a causa dei cori offensivi provenienti dalla tifoseria rumena, che hanno portato al lancio di alcuni fumogeni, petardi e addirittura l’esposizione di uno striscione. Questi episodi hanno costretto una breve sospensione del match, che alla ripresa ha visto la Romania vincere per 2-0.

Amir Rrahmani ha reagito a questa situazione con un messaggio di notevole profondità e umanità, pubblicando un post sul suo profilo Instagram. “Quando consideriamo le persone come esseri umani e non come cittadini di un altro paese, realizziamo i valori dell’umanità”, ha scritto il giocatore del Napoli. Queste parole dimostrano una grande maturità e empatia da parte del difensore kosovaro.

Ora si attende di vedere se la UEFA prenderà provvedimenti nei confronti della Romania in seguito alle intemperanze della propria tifoseria.