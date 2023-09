Padovan critica il Napoli: “Inorridito dagli ultimi 15 minuti contro la Lazio”

Il giornalista di Sky Sport, Giancarlo Padovan, si è soffermato sulla prestazione del Napoli contro la Lazio.

Il noto giornalista sportivo di SKY Sport, Giancarlo Padovan, durante un intervento a Radio Napoli Centrale, ha condiviso le sue opinioni riguardo alla prestazione del Napoli contro la Lazio, sottolineando la sua preoccupazione per gli ultimi 15 minuti della partita.

La squadra partenopea ha perso equilibrio e ha concesso troppo spazio alla Lazio che, nonostante le controversie legate ai gol annullati, ha avuto numerose occasioni per vincere la partita e chiuderla prima. Tuttavia, ciò che più ha suscitato le sue critiche sono stati i cambi effettuati dall’allenatore del Napoli.

“Napoli-Lazio? La squadra ha perso equilibrio e ha concesso troppo alla Lazio. Al di là dei gol annullati, la Lazio ha avuto diverse occasioni per vincere. I cambi non mi hanno convinto. Il tentativo di ribaltare la partita solo mettendo attaccanti è un metodo un po’ disperato, quando non hai più risorse mentali. E poi, la cosa che mi ha fatto letteralmente inorridire è che nell’ultimo quarto d’ora la squadra non giocava più. Cercava la palla lunga, cosa che è quasi una bestemmia al Maradona, dove il pubblico è abituato a vedere un calcio completamente diverso”.

Pronostici sullo scudetto e il derby di Milano

Padovan ha anche condiviso le sue previsioni sul campionato di Serie A. Ha considerato il Napoli favorito per la lotta allo scudetto. Tuttavia, riguardo al derby di Milano, ha sostenuto che l’Inter sembra avere un vantaggio, poiché è una squadra più completa, capace di attaccare con numerosi giocatori di grande talento che lavorano bene insieme. Secondo le sue previsioni, il Milan potrebbe soffrire alcune assenze e concedere qualche punto, ma ha comunque previsto un pareggio per quell’incontro.

“Napoli favorito per lo scudetto? Sì. Derby di Milano? Io vedo favorita l’Inter perché è una squadra più completa. Secondo me attacca anche con tanti uomini che sono bravissimi e che lavorano come una squadra. Il Milan soffre per qualche assenza e concederà qualcosina. Comunque prevedo un pareggio”.