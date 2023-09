Kvaratskhelia a digiuno, dov’è finito il gol? 181 giorni senza reti con la maglia azzurra

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è arrabbiato e determinato a fare la differenza sia con il suo club che con la Nazionale.

Khvicha Kvaratskhelia sta attraversando un lungo e ‘inusuale’ periodo senza segnare gol. Il giocatore georgiano non vede la porta avversaria da ben 181 giorni con la maglia del Napoli. La sua ultima marcatura risale a diversi mesi fa, un fatto sorprendente per un calciatore noto per la sua regolarità in fase realizzativa. Anche con la Nazionale georgiana, Kvaratskhelia ha vissuto un periodo di ‘secca’, non riuscendo a segnare dal settembre dell’anno precedente. Questo quanto dichiarato dall’edizione odierna di Tuttosport:

“Sabato saranno 181 giorni senza che Kvicha riesca a segnare un gol con la maglia del Napoli, mentre con la Nazionale è dal 26 settembre dello scorso anno (Gibilterra-Georgia 1-2) che non timbra più il cartellino”.

Le Prestazioni Della Georgia e la ‘frustrazione’ di Kvaratskhelia

La frustrazione di Kvaratskhelia non è limitata al suo rendimento individuale. La sua Georgia ha recentemente subito due sconfitte consecutive, incassando ben sette gol e riuscendo a segnarne soltanto due. Queste prestazioni deludenti hanno contribuito all’arrabbiatura dell’attaccante. Il suo contributo negli ultimi due incontri è stato molto limitato, con un solo tiro in porta, due tentativi fuori bersaglio e zero assist.

“Quasi un anno a digiuno, un fatto insolito, essendo sempre stato molto regolare in fase realizzativa, soprattutto con la Georgia dove è a secco da 5 partite, mentre nelle 6 precedenti aveva segnato 5 volte e perfezionato 3 assist”.

Nonostante il periodo difficile, Khvicha Kvaratskhelia è determinato a tornare alla sua forma migliore. Il giocatore georgiano sa che può fare la differenza sia con il Napoli che con la Nazionale. La sua storia di successi precedenti dimostra il suo potenziale, e ora è spinto da una profonda motivazione per superare questa fase di secca e tornare a segnare gol decisivi, già a partire dalla sfida con il Genoa.

“A Garcia verrà restituito uno Kvara parecchio arrabbiato per queste performance non al suo livello, ma anche perché nelle ultime due sfide la Georgia ha incassato 7 reti realizzandone soltanto due e il suo rendimento parla di un solo tiro in porta, due fuori e zero assist”.