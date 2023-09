Kvaratskhelia Show, georgiano superlativo: che giocate contro la Norvegia – VIDEO

Prestazioni a dir poco straordinarie quelle del giocatore del Napoli e della Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, contro la Norvegia.

Nella partita che ha visto contrapporsi la Georgia alla Norvegia, quest’ultima ha prevalso con il risultato di 2-1. Tuttavia, il cammino verso la vittoria non è stato affatto agevole per i norvegesi, grazie alle straordinarie performance di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli e della nazionale georgiana. Nonostante la sconfitta, l’esterno offensivo georgiano ha tenuto testa agli avversari scandinavi, regalando agli spettatori momenti di puro spettacolo con le sue abilità di dribbling e le giocate pregevoli. Nel tentativo di fermarlo, il compagno di squadra Leo Ostigard e gli altri difensori norvegesi hanno fatto di tutto, anche ricorrendo a marcature aggressive per cercare di strappargli il pallone dai piedi.

I tocchi di suola impeccabili e i rapidi cambi di direzione di Kvaratskhelia sono stati spettacolari, ma purtroppo non sono stati sufficienti per trascinare la sua squadra, la Georgia, verso la vittoria. Il successo della Norvegia, siglato da Erling Haaland e Martin Odegaard, ha relegato la Georgia alla temporanea quarta posizione nel Gruppo A delle qualificazioni europee, la penultima. Il prossimo impegno della Georgia è fissato per metà ottobre, quando affronterà Cipro, fanalino di coda del girone.

Di seguito il video delle prestazioni di Kvaratskhelia in Norvegia-Georgia: