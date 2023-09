Georgia-Spagna 1-7: serata nera per Kvaratskhelia -VIDEO

La Georgia subisce una pesante sconfitta 1-7 contro la Spagna nelle qualificazioni agli Europei. Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli, vive una serata da dimenticare.

Serata da incubo per Khvicha Kvaratskhelia e la sua Georgia, travolti con un pesante 1-7 dalla Spagna nel match di qualificazione a Euro 2024. Una prova opaca per il talento del Napoli, rimasto in campo per tutti i 90 minuti senza mai incidere.

Kvaratskhelia e la Georgia Sotto Schiaffo della Spagna

La Georgia ha subito una sconfitta umiliante per 1-7 contro la Spagna nelle qualificazioni agli Europei. Khvicha Kvaratskhelia, la stella del Napoli, ha vissuto una serata da dimenticare, culminata con un’ammonizione al 82′ minuto per un fallo su Le Normand.

Morata e la Spagna Inarrestabili

Alvaro Morata ha guidato la Spagna con una tripletta devastante, seguita da gol di Dani Olmo, un autogol e due gol finali che hanno chiuso la partita. Nico Williams ha saltato Kvaratskhelia per segnare, mentre Lamine Yamal ha fatto il suo debutto storico, diventando il più giovane giocatore a vestire la maglia della Spagna.

Kvaratskhelia: Da Eroe a Zero?

Solo due anni fa, Kvaratskhelia aveva impressionato contro la Spagna nelle qualificazioni mondiali. Ma questa volta, il talento del Napoli è apparso in ombra, superato dagli avversari e visibilmente frustrato. La sua ammonizione nel finale ha messo il sigillo su una serata da dimenticare.

Il Futuro della Georgia in Bilico

Con questa sconfitta, la Georgia vede allontanarsi le speranze di qualificazione agli Europei. Kvaratskhelia, considerato il faro della squadra, dovrà ritrovare la forma e il morale per guidare i suoi verso una possibile redenzione.

Kvaratskhelia è un talento puro

La Georgia e Kvaratskhelia hanno poco tempo per rimettersi in sesto. La strada verso la qualificazione agli Europei è ora in salita, e servirà una reazione d’orgoglio per rimanere in corsa. Per Kvaratskhelia, sarà fondamentale ritrovare la forma che lo ha reso uno dei talenti più seguiti del calcio europeo.