Asse Napoli-Bari, dopo Caprile verrà acquistato anche Cheddira: i dettagli

Asse caldissimo tra Napoli e Bari per questa finestra di mercato. Gli azzurri pronti ad acquistare anche Cheddira.

Nel fervore del mercato estivo, l’asse tra Bari e Napoli si sta dimostrando particolarmente attivo. Dopo aver completato l’affare per Elia Caprile, portiere che è stato acquistato dal Napoli e subito girato in prestito all’Empoli (le visite mediche sono previste nei prossimi giorni), un altro calciatore potrebbe seguire lo stesso identico percorso dell’ex portiere del Leeds.

Stiamo parlando di Walid Cheddira, un attaccante che ha sorpreso tutti nella scorsa stagione di Serie B, conducendo i pugliesi fino alla finale dei playoff. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il marocchino verrà acquisito a titolo definitivo dal Napoli e successivamente girato in prestito in Serie A: e anche per lui, l’Empoli rappresenta una destinazione probabile per il futuro prossimo.