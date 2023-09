Raspadori: “La punta il mio ruolo ideale. Spalletti si fida di me e Di Lorenzo”

L’attaccante del Napoli e della Nazionale, Giacomo Raspadori, si è soffermato sul suo ruolo e sul rapporto con il ct Luciano Spalletti.

L’attaccante azzurro Giacomo Raspadori, protagonista nelle qualificazioni europee sotto la guida di Luciano Spalletti, ha condiviso le sue impressioni su questa nuova fase della sua carriera. In un’intervista esclusiva a Sky Sport, Raspadori ha sottolineato il suo ruolo di attaccante centrale e la fiducia che il CT Spalletti ripone in lui e nel terzino della Nazionale e del Napoli, Giovanni Di Lorenzo.

In risposta a una domanda sul suo ruolo non convenzionale di prima punta, Raspadori ha sorriso e ha ringraziato per i complimenti ricevuti. Ha sottolineato che, nonostante le sue caratteristiche diverse da un classico centravanti, si sente a suo agio nella posizione di attaccante centrale e considera quella la sua “casa” naturale.

“Gioco bene da prima punta, pur avendo caratteristiche diverse da un tipico centravanti? Vi ringrazio per i complimenti… Cerco sempre di fare del mio meglio e sono contento per il risultato ottenuto contro l’Ucraina. Ho un modo diverso di interpretare il ruolo di attaccante centrale, è vero, ma è la posizione che sento come mio habitat naturale: è lì che mi trovo più a mio agio. Sono felice d’aver giocato in questo ruolo e di aver aiutato la squadra a conquistare tre punti importanti”.

Raspadori ha dunque ribadito la differenza tra la sua posizione preferita e quella in cui è stato schierato più volte da Rudi Garcia come esterno (una frecciata verso il tecnico del Napoli?). Questo ha sottolineato quanto sia importante per lui giocare nel ruolo di attaccante centrale per esprimere al meglio il suo talento.

Raspadori e la totale fiducia del ct della Nazionale, Luciano Spalletti

Parlando della sua relazione con il CT Luciano Spalletti, Raspadori ha fatto emergere un forte legame di fiducia tra loro. Ha sottolineato che Spalletti e il suo staff hanno dimostrato da subito di credere in lui e in Giovanni Di Lorenzo. Il giovane attaccante ha condiviso alcune parole scherzose del CT riguardo alla possibilità di scegliere i giocatori e ha sottolineato quanto sia chiaro il livello di fiducia che Spalletti ha nei confronti del duo.

“Rapporto con Luciano Spalletti? Si fida di me e di Giovanni Di Lorenzo: ce l’ha fatto capire subito, come ha detto anche in conferenza e ha scherzato dicendo che ora per la prima volta può scegliere lui i giocatori. Sicuramente, il mister ha fiducia in noi. Abbiamo lavorato più che potevamo, in questi giorni in Nazionale. Spalletti cerca, con grande passione e voglia, di trasmettere quello che pensa e di portarlo in allenamento. Noi calciatori ci siamo messi a disposizione ed abbiamo preparato molto bene questa partita”.