Napoli, Spalletti ha trovato la posizione per Raspadori, Osimhen si frega le mani, Garcia rifletta…

Giacomo Raspadori potrebbe essere la chiave per liberare il potenziale di Victor Osimhen nel Napoli di Rudi Garcia.

Calcio Napoli Notizie – Giacomo Raspadori potrebbe non aver segnato nell’ultima partita contro l’Ucraina, ma ha dimostrato di essere molto più di un semplice attaccante. E mentre Rudi Garcia sta ancora cercando di capire come utilizzarlo al meglio nel Napoli, da Luciano Spalletti arriva un clamoroso aiuto.

Spalletti Ha la Soluzione per Raspadori

Nella partita contro l’Ucraina, Spalletti ha usato Raspadori in un modo che ha permesso all’attaccante di creare spazi e opportunità per i suoi compagni di squadra. Non ha segnato, ma ha reso la vita difficile per la difesa avversaria. In pratica, Spalletti ha usato Raspadori come un “rifinitore”, un giocatore che prepara il terreno per gli altri.

Garcia Deve Riflettere

Da quando è arrivato al Napoli, Raspadori è stato un po’ un enigma. Il nuovo allenatore, Rudi Garcia, ha provato a utilizzarlo in diversi ruoli, ma senza trovare la formula giusta. Ecco dove entra in gioco l’approccio di Spalletti: usare Raspadori non come un goleador, ma come un rifinitore potrebbe essere la chiave per sbloccare il suo potenziale.

Osimhen si frega le mani

Se Raspadori può fare per il Napoli quello che ha fatto per l’Italia, allora Victor Osimhen potrebbe essere il più grande beneficiario. Con più spazi creati da Raspadori, Osimhen avrà più occasioni per fare ciò che fa meglio: segnare gol.

Garcia Raspadori e l’aiuto di Spalletti

Raspadori potrebbe non essere il goleador che alcuni si aspettavano, ma il suo ruolo come rifinitore potrebbe essere ancora più prezioso per il Napoli. Ora sta a Garcia prendere una pagina dal libro di Spalletti e utilizzare Raspadori nel modo giusto.