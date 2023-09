Chelsea-Osimhen, dall’Inghilterra: “Possibile bozza d’accordo per il 2024”. La risposta da Napoli è chiara

Secondo indiscrezioni dall’Inghilterra, il Chelsea avrebbe raggiunto una bozza d’accordo con Osimhen per il trasferimento nel 2024, ma fonti Napoli smentiscono.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen è finito al centro di un’indiscrezione di mercato riportata dall’Inghilterra. Secondo il portale specializzato Football Transfers, ( qui l’articolo originale) il Chelsea avrebbe raggiunto una bozza d’accordo con Osimhen per il suo trasferimento a Londra nel 2024.

Il classe ’98 è uno dei nomi più chiacchierati del panorama calcistico, con diversi top club europei interessati al bomber del Napoli capocannoniere della Serie A. Osimhen in maglia azzurra, si è affermato come uno degli attaccanti più prolifici e completi del campionato italiano.

Stando a Football Transfers, il Chelsea sarebbe in pole position nella corsa al nigeriano. I Blues avrebbero già raggiunto un principio d’intesa con Osimhen per assicurarselo tra un anno. L’allenatore Pochettino avrebbe identificato nell’ex Lille la priorità assoluta per rinforzare il reparto avanzato.

La società partenopea però smentisce con decisione queste indiscrezioni. Fonti vicine al Napoli parlano di semplici sondaggi ricevuti in estate dai londinesi, senza che vi sia al momento alcun accordo tra le parti per la cessione di Osimhen.

Il presidente De Laurentiis non ha intenzione di fare sconti per il suo gioiello, valutato oltre 150 milioni di euro. Solo un’offerta shock potrebbe convincere il Napoli a sedersi al tavolo delle trattative. Osimhen è un elemento fondamentale negli schemi di Spalletti e la società punta forte su di lui per presente e futuro.

Nonostante l’interesse concreto di club del calibro di Chelsea, United e PSG, al momento non risultano accordi segreti tra Osimhen e altri club. Il Napoli è concentrato sulla stagione in corso, con l’obiettivo di riportare lo scudetto all’ombra del Vesuvio.