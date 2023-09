Raspadori su Spalletti: “Ritrovarlo in Nazionale è Pura Magia”

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, parla della sua emozione nel ritrovare Luciano Spalletti, ora alla guida della Nazionale Italiana.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Da Coverciano, Giacomo Raspadori ha espresso grande entusiasmo nel ritrovare Luciano Spalletti, l’uomo con cui ha vinto uno scudetto al Napoli. Ora Spalletti è alla guida della Nazionale Italiana, prendendo il posto di Roberto Mancini, e Raspadori ha condiviso le sue impressioni in un’intervista a Rai Sport.

Raspadori e Spalletti: Un Legame Speciale

“L’emozione di ritrovare Spalletti a Coverciano è stata grandissima,” ha detto l’attaccante del Napoli. Per Raspadori, Spalletti è stato un allenatore che ha avuto un impatto significativo, anche se per un breve periodo: “È una persona che ha tantissima voglia di trasmettere le sue idee e fare bene. Siamo molto felici di ritrovarlo, noi che lo conosciamo, ma anche gli altri.”

Omaggio a Mancini

Raspadori ha anche speso alcune parole di gratitudine per Roberto Mancini, l’ex allenatore della Nazionale. “Ho raggiunto la Nazionale senza un grande percorso alle spalle; la chiamata fu inaspettata quando ero al Sassuolo,” ha condiviso l’attaccante.

Un Nuovo Inizio per la Nazionale

Con Spalletti ora alla guida, la Nazionale Italiana entra in una nuova era. Per giocatori come Raspadori che hanno già avuto l’opportunità di lavorare sotto la sua guida, il futuro appare promettente. Tuttavia, le aspettative sono alte, e tutti gli occhi saranno puntati su come questa nuova collaborazione influenzerà le prestazioni della squadra sul campo.