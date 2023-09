Pistocchi: “Il Napoli era la Filarmonica di Berlino. Attenzione a Natan, ha molte caratteristiche di Kim”

Maurizio Pistocchi ha condiviso interessanti considerazioni sul Napoli: “Per Garcia il lavoro sul campo è l’unica medicina”.

CALCIO NAPOLI. “Il Napoli era la Filarmonica di Berlino e in panchina, quando c’era Luciano Spalletti, aveva Herbert von Karajan“. Maurizio Pistocchi ha condiviso interessanti considerazioni sul Napoli con gli ascoltatori di Radio Marte.

“La squadra di Garcia – ha detto il noto giornalista – è e resta in pole per lo Scudetto perché ha quasi la stessa rosa dell’anno scorso ed ha sostituito Kim Min-jae con Natan, un difensore bravo, esplosivo dotato di ottima tecnica e veloce: ha molte caratteristiche di Kim, ma gli manca l’esperienza, che ovviamente non può ancora avere in Serie A. Deve imparare a conoscere il calcio italiano“.

“Il Napoli – ha proseguito Pistocchi – rimane in prima linea, ma nella difficoltà che sta vivendo c’è una sola medicina: il lavoro, quello da fare sul campo. E’ qui che si vedrà la differenza. I discorsi sono difficili da fare, ma l’anno scorso non c’era solo un Osimhen trascinatore: la vera differenza l’ha fatta il gioco di Spalletti, in grado di sublimare le qualità dei singoli. Il Napoli era la Filarmonica di Berlino e in panchina aveva Herbert von Karajan“, ha concluso l’ex cronista di Mediaset.