Ziliani punge il Napoli: “Favoriti per lo scudetto, ma hanno un problema serio”

Claudio Zuliani, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha parlato del Napoli e del suo allenatore Rudi Garcia.

CALCIO NAPOLI. Claudio Zuliani, giornalista e tifoso juventino, nel suo ultimo editoriale su TuttoJuve ha fatto il punto sul campionato di Serie A soffermandosi in particolare sul Napoli di Rudi Garcia.

Secondo Zuliani, nonostante un mercato immobile, la Juventus rimane competitiva grazie anche ad Allegri che conosce bene l’ambiente: “Il vantaggio di Allegri, oltre che conoscere a memoria ambiente e giocatori, è quello di poter lavorare per tutta la settimana anche se non lo ammetterà mai, nemmeno sotto tortura”.

Tuttavia le milanesi, che hanno investito molto sul mercato, sembrano più pronte: “Il terreno di gioco in genere è nostro amico e non mente ma appare evidente dopo le prime 3 partite che i bianconeri sono in ritardo rispetto ad almeno due squadre (le milanesi) che hanno lavorato e speso molto sul mercato per aumentare numericamente la qualità della rosa a disposizione”.

Poi Zuliani punge il Napoli: “Il Napoli resta la favorita sulla carta ma deve lottare con l’incognita allenatore che dicono aver stravolto completamente idee e gioco di chi lo ha preceduto“, riferendosi chiaramente all’eredità pesante lasciata da Spalletti a Garcia.

Infine, il giornalista bianconero conclude: “Lo svantaggio, oltre quello già citato dell’immobilismo sul mercato, è di aver la stessa squadra a centrocampo. Questo non garantisce miglioramenti di gioco e di emozioni a meno che il polpo non si riveli una sorpresa dal punto di vista dell’affidabilità fisica che ancora non c’è. Fuori dal campo nessuna pietà, parafrasando una famosissima canzone”.

Parole da gufata quelle di Zuliani o semplice analisi lucida della situazione in Serie A? Il campo come sempre darà il verdetto definitivo. Intanto il Napoli, nonostante i cambiamenti, sembra determinato a contendere fino alla fine il titolo a Inter e Milan.