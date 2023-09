Hjulmand: “Napoli città soffocante, Lindstrom Avrebbe Dovuto Scegliere Lisbona”

Il calciatore danese Morten Hjulmand, ex Lecce e ora allo Sporting Lisbona critica Napoli e la scelta di Lindstrom di vestire la maglia azzurra.

CALCIO NAPOLI. Il calciatore danese Morten Hjulmand, che un tempo indossava la maglia del Lecce e oggi gioca per lo Sporting Lisbona, ha rilasciato una dichiarazione controversa riguardo al recente trasferimento di Lindstrom al Napoli. In un’intervista concessa a avisendanmark.dk, Hjulmand ha paragonato la vita a Napoli con quella a Lisbona, suggerendo che la seconda sarebbe molto più conveniente per un calciatore.

Hjulmand Attacca Napoli: Meglio Lisbona

“Lindstrom al Napoli? A Lisbona è diverso, non è così selvaggia la vita. Non è così brutto come a Napoli. Potrei facilmente andare in giro con la mia ragazza in pace e tranquillità. Naturalmente anche in agosto ci sono molti turisti, forse è per questo,” ha detto Hjulmand, suscitando così un’onda di polemiche.

Le parole di Hjulmand sono forti e non mancheranno di generare dibattito, soprattutto tra i tifosi del Napoli e gli addetti ai lavori. Mentre a Napoli l’attenzione è tutta rivolta alla nuova stagione e al rendimento del neoaquisto Lindstrom, le parole di Hjulmand mettono in discussione non solo le scelte professionali ma anche la vita fuori dal campo a Napoli.

Reazioni Social dei Tifosi del Napoli: “Hjulmand, Chi?”

Dopo le polemiche dichiarazioni di Morten Hjulmand riguardanti il recente trasferimento di Lindstrom al Napoli, i social media sono stati inondati dalle reazioni dei tifosi del Napoli. E, come era prevedibile, non hanno preso bene le parole del calciatore danese.

“Hjulmand, chi? Mai Sentito Parlarne”

Uno dei commenti più ricorrenti tra i tifosi partenopei è stato il semplice “Hjulmand, chi?”. Molti hanno espresso il loro disappunto suggerendo che il calciatore danese non avrebbe neanche la notorietà necessaria per commentare questioni relative al Napoli, una delle squadre più amate e seguite d’Italia.

“Parla Sul Campo”

Alcuni tifosi hanno risposto direttamente alle dichiarazioni di Hjulmand, sottolineando che l’unica cosa che conta è la performance sul campo. “Se Lindstrom farà bene qui, nessuno ricorderà queste inutili parole,” ha scritto un tifoso su Twitter.

“Napoli È Magia”

Non sono mancati i commenti che esaltano la città di Napoli e la passione per il calcio che la caratterizza. “A Napoli c’è un calore e una passione che non troverai da nessuna altra parte. Lindstrom ha fatto la scelta giusta,” ha commentato un altro utente.

“Aspettiamo di Vedere”

Infine, c’è chi ha preferito adottare un atteggiamento più cauto, sottolineando che solo il tempo dirà se la scelta di Lindstrom sarà vincente o meno. “Prima di giudicare, vediamo come si comporterà in campo. Poi ne riparliamo,” è stato il messaggio finale di molti tifosi.