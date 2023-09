Ventola attacca Garcia: “Dopo la Lazio ha detto una cosa assurda, non è Da Napoli”

L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, critica Rudi Garcia per le sue dichiarazioni post-partita dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex attaccante dell’Inter, Nicola Ventola, non ha risparmiato le critiche verso l’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, in seguito alla sconfitta subita dalla squadra partenopea sabato scorso contro la Lazio. Intervenendo ai microfoni di BoboTV, Ventola ha manifestato il suo disappunto per le parole pronunciate dal tecnico al termine della partita.

Ventola: “Non mi sono piaciute le dichiarazioni di Garcia”

“Sabato nei primi venti minuti Kvara dribblava, tutti andavano bene, Zielinski, la Lazio non riusciva a fare un passaggio. Lo spirito c’era. Li aveva devastati. La Lazio ha preso coraggio solo dopo il gol”, ha iniziato Ventola. “Tuttavia, non mi sono piaciute le dichiarazioni di Garcia. Ha detto che ‘a volte ti puoi accontentare’. Secondo me, non è una frase da Napoli, da una squadra che abbiamo ammirato fino a poco fa.”

Ventola sembra suggerire che le parole di Garcia non siano all’altezza delle aspettative che i tifosi e gli esperti di calcio hanno per una squadra come il Napoli, nota per la sua passione e l’approccio spesso coraggioso al gioco.

Dalla Critica alla Costruzione

Nonostante la critica, Ventola ha sottolineato che la situazione non è così negativa come potrebbe sembrare. “In generale, non la vedo così critica. Ovviamente, c’è delusione per la sconfitta, ma il Napoli ha mostrato spirito e qualità, almeno nei primi venti minuti. Tuttavia, le parole contano, e quelle di Garcia potrebbero non essere state le più adeguate”, ha concluso.