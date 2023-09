Lindstrom ho seguito il sorteggio Champions: “Volevo incontrare una squadra, peccato!”

Il nuovo acquisto del Napoli Lindstrom ha ammesso che al sorteggio Champions sperava di pescare il Copenhagen per tornare in Danimarca.

Intervistato dal magazine danese Tipsbladet, il centrocampista Jesper Lindstrom ha parlato del sorteggio Champions che ha accoppiato il Napoli con Real Madrid, Braga e Union Berlino.

“Speravo di affrontare una squadra danese! Sarebbe stato divertente tornare in Danimarca e giocare contro il Copenhagen” ha ammesso Lindstrom.

Il danese ha raccontato che insieme ai compagni Ostigard e Cajuste ha seguito il sorteggio sperando nell’accoppiamento col Copenhagen. Alla fine però il Napoli ha pescato il Braga.

“C’era il 50% di possibilità che beccassimo loro o il Braga. Peccato, è stato un peccato non pescare il Copenhagen” ha concluso Lindstrom, che dovrà quindi aspettare per il ritorno in patria.