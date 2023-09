"Siete dei pazzi" Jacobelli difende il Napoli e sul comunicato...

Jacobelli difende il Napoli dalle critiche post-Lazio e si dice sicuro che la questione rinnovo Kvara si risolverà positivamente.

CALCIO NAPOLI. Troppe critiche sul Napoli, Xavier Jacobelli, giornalista sportivo di lunga esperienza, è intervenuto a Radio CRC durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, offrendo interessanti spunti di riflessione sullo stato attuale della squadra.

Un Comunicato Che Conferma?

Riguardo al comunicato del Napoli sul giocatore Kvaratskhelia, Jacobelli ha osservato che “solitamente si dice che le smentite confermino una notizia data“. Ha inoltre espresso ottimismo riguardo all’andamento della trattativa per il rinnovo del contratto, asserendo che sia il club che il giocatore trarranno beneficio dall’accordo.

L’Equilibrio è la Chiave: Il Caso Lobotka

Quando si tratta di Lobotka, che non riceve più lo stesso numero di palloni rispetto alla passata stagione, Jacobelli nota che la partenza di un difensore del calibro di Kim è un fattore determinante. “Ci vuole equilibrio,” ha detto, sottolineando che è prematuro giudicare il Napoli dopo solamente tre giornate di campionato.

“Perché Lobotka non è più al centro del gioco del Napoli e riceve un numero minore di palloni rispetto alla stagione coronata col tricolore? Quando parte un difensore del calibro di Kim e chi arriva non si è ancora inserito nei meccanismi del Napoli, vuol dire che c’è un problema da risolvere”.

Critiche Ingenerose: “Ci Sono Ancora 105 Punti a Disposizione”

Jacobelli non ha esitato a difendere la squadra da quello che considera giudizi “ingenerosi, frettolosi e superficiali”. Ha ribadito che con ancora 35 giornate alla fine del campionato e 105 punti a disposizione, è ingiusto formulare critiche così pesanti.

“Ci vuole equilibrio, non si può ribaltare il giudizio sul Napoli dopo tre giornate, alla prima sconfitta. Ho sentito critiche ingenerose, frettolose e superficiali per una squadra come il Napoli sulla quale il giudizio non può non essere positivo. Mancano 35 giornate alla fine, ci sono 105 punti a disposizione”.

Uno Sguardo al Futuro: Inter e Milan come Avversari

Sul tema delle squadre avversarie per lo scudetto, Jacobelli ha detto che sia Inter che Milan sono forti candidate. “È un campionato molto interessante e promette di non essere come quello che ci siamo lasciati alle spalle, dove il Napoli ha dominato in lungo e in largo,” ha aggiunto.

Le osservazioni di Xavier Jacobelli offrono una prospettiva equilibrata e ottimistica sul Napoli. Mentre le trattative di mercato e le prestazioni in campo sono inevitabilmente soggette a dibattito, l’esperto giornalista ci ricorda che la stagione è ancora lunga e che il Napoli ha tutte le carte in regola per un percorso di successo.