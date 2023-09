SSC Napoli Smentisce Rumors su Rinnovo di Contratto di Khvicha Kvaratskhelia: “Nessuna Trattativa in Corso”

Il Napoli ha negato le voci su una presunta trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia, bollandole come fake news.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli è stato chiaro: non è in corso alcuna trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Con un duro comunicato, il club azzurro ha smentito le voci trapelate negli ultimi giorni circa una richiesta di aumento di ingaggio a 6 milioni da parte del georgiano.

“Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di cazzate”, recita la nota della società.

Il contratto del talentuoso esterno offensivo scade nel 2026, quindi al momento non è una priorità discutere di prolungamento o adeguamento. Le parti non hanno mai affrontato l’argomento, come tengono a sottolineare da Castel Volturno.

Il Napoli ha voluto mettere a tacere sul nascere potenziali polemiche, chiarendo come le notizie trapelate fossero prive di fondamento. Kvaratskhelia sta incantando in questo avvio di stagione e il club continuerà a puntare su di lui senza necessità immediata di rinnovo.