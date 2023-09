Ag. Gaetano: “Può sostituire Zielinski e Anguissa. A gennaio valuteremo il futuro”

L’agente di Gaetano fa il punto sulla situazione del centrocampista: può essere il cambio di Anguissa e Zielinski, a gennaio si deciderà se restare al Napoli.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, l’agente di Gianluca Gaetano Mario Giuffredi ha parlato del futuro del centrocampista. Rimasto al Napoli, Gaetano può essere il cambio di Anguissa e Zielinski secondo il procuratore.

“Abbiamo avuto l’opportunità di restare e con tre gare a settimana avrà chance. Lo vedo come mezz’ala, non come play davanti alla difesa” le parole di Giuffredi.

L’agente rivela che a gennaio si farà un punto della situazione: “Se sarà il settimo centrocampista valuteremo il futuro, altrimenti resterà per giocarsi le sue possibilità“.

Gaetano potrebbe quindi trovare spazio nella lunga stagione del Napoli, sfruttando le possibilità che Garcia gli concederà per mettersi in mostra.