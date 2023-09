Kvara vuole l’aumento e Zielinski può liberarsi a paramento zero. Schira: “è tutto vero”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha commentato le parole del Napoli su Kvaratskhelia e il futuro di Zielinski.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nicolò Schira, giornalista con un occhio sempre attento sul calciomercato, ha condiviso la sua analisi sul Napoli ai microfoni del programma 1 Football Club, condotto da Luca Cerchione.

Comunicati e Contratti: Il Caso del “Lessico Colorito”

Il tweet del Napoli ha sollevato non poche sopracciglia. “Un lessico un po’ colorito, un po’ forte,” ha commentato Schira. Sottolinea, tuttavia, che si tratta di “il gioco delle parti” tra club e agenti. Mentre un adeguamento contrattuale per il calciatore georgiano è ancora in discussione, Schira sottolinea che l’attenzione del club è focalizzata principalmente sul rinnovo di Zielinski e Osimhen.

Zielinski: Parte Col Cuore o Col Portafoglio?

La scadenza del contratto di Piotr Zielinski è alle porte, e il calciatore potrebbe tecnicamente andare via a zero. Tuttavia, Schira è ottimista: “Mi meraviglierei di un addio di Piotr dopo una scelta come quella fatta in estate”. Secondo lui, entro un mese e mezzo, le parti troveranno un accordo.

Valutazione del Mercato: “Un 6, Sarebbe Stato 7 e Mezzo con Osimhen”

Quanto al mercato del Napoli, Schira lo valuta con un 6, ma aggiunge che “sarebbe divenuto un 7 e mezzo con la firma di Osimhen sul rinnovo”. Ha elogiato l’arrivo di Lindstrom, mentre ha definito Cajuste una “riserva” e Natan un’ “incognita”.