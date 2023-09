Esposito: “Demme emarginato, non comprendo questo ostracismo. ADL non pensi solo ai suoi interessi”

Il conduttore Paolo Esposito si è soffermato sulla situazione del centrocampista del Napoli, Diego Demme, ai margini della rosa azzurra.

Paolo Esposito, noto giornalista e conduttore di “Area di rigore”, ha recentemente condiviso le sue opinioni sui social media riguardo alla situazione di Diego Demme al Napoli. Esposito ha espresso perplessità riguardo all’ostracismo subito dal centrocampista tedesco all’interno della rosa del club partenopeo, sollevando dubbi sulle motivazioni di questa decisione che pare non sia ‘farina del sacco’ di Rudi Garcia.

“Non comprendo questo ostracismo del Napoli per Diego Demme, per risparmiare qualche euro, nonostante che il prossimo bilancio sarà in netto attivo, e di Garcia, che pare che “non lo vede”! Ma non credo che sia farina del sacco di Garcia, l’emarginare Demme, che ricordo che fino a 2 anni fa, era il titolare nel suo ruolo e Lobotka era la sua riserva!”

Il giornalista ha ricordato che fino a due anni fa, Diego Demme era un titolare indiscusso nel Napoli, con Stanislav Lobotka a fungere da sua riserva naturale. La svolta negativa nella carriera di Demme è stata un grave infortunio occorso durante un’amichevole di montagna contro l’Ascoli, in cui è stato coinvolto un intervento violento da parte di un giocatore avversario.

“Poi da quel maledetto infortunio in quell’amichevole di montagna, in preparazione contro l’Ascoli, con tanto di entrata killer di un giocatore bianconero ascolano, è cominciato il “calvario” di Demme”.

Il messaggio di Paolo Esposito al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

Esposito ha quindi rivolto un messaggio diretto al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ha suggerito che Demme potrebbe ancora essere un elemento prezioso per il club, specialmente in una stagione carica di impegni come la Champions League, la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa. Esposito ha anche enfatizzato l’importanza del rispetto dei contratti, sottolineando che devono essere onorati fino all’ultimo giorno, indipendentemente dalle circostanze.

“Io invece suggerisco ad Aurelio De Laurentiis, di tenerlo pure in questa stagione, così piena di impegni, tra la Champions, la Serie A, Coppa Italia e Supercoppa! Può tornare molto utile! Poi i contratti vanno rispettati anche quando sono in scadenza e fino all’ultimo giorno! E che diamine!!! Non si può badare solo ai propri interessi, caro amico Aurelio!”.

Paolo Esposito ha invitato De Laurentiis a riconsiderare la posizione del club nei confronti di Diego Demme e a pensare non solo agli interessi finanziari, ma anche al valore che il giocatore potrebbe ancora portare alla squadra.