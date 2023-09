Demme resta al Napoli, rifiutata la risoluzione consensuale del contratto: stipendio ‘pesante’ per le casse del club

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha deciso di rimanere con la squadra azzurra nonostante l’attuale infortunio. Le ultime notizie sulla sua situazione contrattuale sono state condivise da Giovanni Scotto, giornalista del quotidiano “Il Roma”, attraverso i suoi canali social.

Demme è arrivato al Napoli a gennaio del 2020 ed ha ancora un anno di contratto valido fino a giugno del 2024. Il suo futuro però sembrava incerto a causa delle sue condizioni fisiche e della sua esclusione dalle prime tre partite di campionato, nonché dalla lista Uefa per la Champions League.

Secondo le parole di Scotto, “Salvo miracoli, Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l’agente del calciatore, che ha comunicato che al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista”.

Il giornalista ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Il calciatore tedesco resterà in maglia azzurra, ma sarà fuori dal progetto. Ha anche rifiutato la risoluzione consensuale del contratto per poter trovare una squadra in futuro da svincolato. Il suo stipendio lordo di quasi 4 milioni peserà sulle casse del club almeno fino a gennaio, quando aprirà la prossima sessione di mercato”.

Nonostante si sia parlato di possibili destinazioni come la Fiorentina, l’Hertha Berlino, il Genoa, il Monza e alcuni club turchi, nessuno di questi sembra aver fatto un’offerta sufficiente per accontentare tutte le parti coinvolte. Pertanto, Demme rimarrà al Napoli, anche se al momento è fuori dai piani della squadra, con il peso del suo stipendio che continuerà a gravare sul club fino alla prossima finestra di mercato a gennaio.