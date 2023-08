Cessione Demme: non sarà sostituito, il piano di Garcia

Il Napoli pensa ancora alla cessione di Diego Demme, il centrocampista tedesco al momento è il vice di Stanislav Lobotka a centrocampo.

Quale sarà il futuro di Diego Demme? Se lo stanno chiedendo in tanti, forse anche lo stesso calciatore. Ad inizio calciomercato sembra vicinissimo al trasferimento in Germania, poi è stato bloccato tutto, anche perché non si è trovato l’accordo economico per la cessione.

Demme con la sua duttilità e umiltà è comunque un elemento che in rosa ci può stare, così la permanenza non è da escludere. In ogni caso se dovesse arrivare un’offerta che faccia felice il Napoli ed il giocatore, che vuole giocare di più, si arriverebbe ad una cessione.

Secondo quanto riferisce Il Mattino se il Napoli cede Demme non prenderà un sostituto. L’idea di Garcia è quella di adattare Cajuste nel ruolo di playmaker, anche se il giocatore svedese ha altre caratteristiche. Sul mercato il Napoli ha pensato di prendere Torreira del Galatasaray e Ricci del Torino, ma sono idee difficili da concretizzare.