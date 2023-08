Dalla Galizia arriva la conferma che il Napoli aspettava

I media spagnoli danno per fatto il passaggio di Veiga al Napoli: mancano solo dettagli finanziari, poi lo spagnolo lascerà il Celta.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli è praticamente fatto. Arriva la conferma dalla Spagna, precisamente dal quotidiano La Voz de Galicia, secondo cui l’affare sarebbe chiuso.

Mancano solo alcuni dettagli finanziari da definire, come la cessione di Zielinski che agevolerebbe il pagamento della clausola da 40 milioni presente nel contratto di Veiga col Celta Vigo.

Ma ormai sembra tutto apparecchiato per il passaggio del centrocampista spagnolo in azzurro. Lo stesso Benitez ha confermato come la partita di oggi contro l’Osasuna potrebbe essere l’ultima di Veiga col Celta.

Il talento classe 2002 è pronto a lasciare la Galizia per iniziare la nuova avventura italiana. I tifosi del Napoli attendono trepidanti l’annuncio ufficiale di quello che sarebbe un super colpo a centrocampo.