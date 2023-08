Italia: Mancini si dimette, Spalletti in pole position

Roberto Mancini si è rimesso da commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio maschile, al suo posto pronto Luciano Spalletti.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno; Roberto Mancini si è rimesso, non sarà più il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. La conferma è arrivata anche dalla Federazione Italiana Giuoco. L’Italia dopo la vittoria agli Europei ha clamorosamente fallito per la seconda volta la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Mancini era stato confermato da Gravina ma ora sono arrivate le dimissioni del commissario tecnico.

Al posto di Roberto Mancini può esserci Luciano Spalletti. La candidatura dell’ex allenatore del Napoli è fortissima. L’allenatore toscano ha riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni ed aveva fatto sapere di non voler allenare altre squadre di club. Ora Spalletti può allenare la Nazionale italiana di calcio al posto di Mancini.