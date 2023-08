Gazzetta – Elmas titolare col Frosinone, ma può esserci una grossa novità

Frosinone-Napoli è la prima partita di Serie A della stagione 2023/24, Eljif Elmas può giocare dal primo minuto nel centrocampo di Rudi Garcia.

Notizie Calcio Napoli – Il Napoli viene da un lungo ritiro e Garcia ha giustamente concesso due giorni di riposo ai suoi ragazzi. Ma dalla prossima settimana si comincia a fare sul serio. Gli azzurri devono preparare Frosinone-Napoli, la prima gara di Serie A della stagione 2023/24 che la squadra partenopea giocherà con lo scudetto sul petto. C’è un tricolore da difendere ed il Napoli vuole farlo nel migliore dei modi.

Formazione Frosinone-Napoli

Frosinone-Napoli si gioca sabato 19 agosto alle 18.30, quindi c’è ancora tempo per pensare a chi schierare dal primo minuto. Ma alcuni giochi al momento sembrano già fatti. Gazzetta dello Sport dà alcune indicazioni di formazione per Frosinone-Napoli.

Ecco quanto viene scritto sulla rosea: “L’arrivo di un jolly come Cajuste servirà a tamponare l’assenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, ma pure a far riposare di più Lobotka che lo scorso anno è arrivato un po’ a corto di fiato in primavera. Dietro al trio dei titolarissimi dello scudetto, poi, c’è sempre Elmas, pronto per ogni occasione e probabilmente titolare già da sabato a Frosinone, al posto dell’acciaccato Anguissa. E chissà che sabato non possa esserci anche Gabri Veiga“.