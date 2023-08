Osimhen resta a Napoli, è deciso: una novità assoluta che fa felici i tifosi

Victor Osimhen sarà ancora un giocatore del Napoli anche nella stagione 2023/24, Aurelio De Laurentiis gli rinnova il contratto.

Notizie Calcio Napoli – La notizia che tutti aspettavano dal calciomercato del Napoli viene data da Il Mattino: Osimhen resta a Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha voluto cedere alle lusinghe del calcio arabo, ma ha preteso almeno 200 milioni di euro per cedere il suo fuoriclasse. Ma anche a quella cifra il Napoli avrebbe fatto resistenza, perché la volontà della SSCN era quella di tenere ancora Osimhen in rosa, almeno per un’altra stagione.

Osimhen rinnovo col Napoli: tutte le cifre

Secondo quanto scrive Il Mattino oramai è stata decisa la permanenza di Osimhen in azzurro. La volontà del giocatore è stata importante, perché ha voluto continuare a giocare in Europa in un calcio che gli può dare più stimoli e vetrina.

Il rinnovo di Osimhen con il Napoli sarà a cifre faraoniche. Secondo il quotidiano partenopeo, De Laurentiis ha dovuto accettare tutte le condizioni dettate dall’agente del giocatore. Osimhen avrà un nuovo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, comprensivi di bonus e di parti variabili. Una decisione forte quella della SSCN che ora non vuole cedere Osimhen, nemmeno se dovesse arrivare un’offerta di 200 milioni di euro.