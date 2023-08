REPUBBLICA -Gabri Vega vicino al Napoli, Zielinski complica il mercato azzurro

Zielinski ha detto no al trasferimento in Arabia Saudita, complicando i piani del Napoli su Gabri Veiga.

CALCIOMERCATO NAPOLI. In casa Napoli tiene banco il caso Zielinski. Il centrocampista polacco sta rifiutando la ricca offerta dell’Al Ahli e questo rischia di complicare i piani di mercato degli azzurri, in particolare su Gabri Veiga.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica l’entourage spinge Zielinski ad accettare i 12 milioni messi sul piatto dagli arabi, ma il giocatore nicchia. Se alla fine dice sì, il Napoli incassa 30 milioni da investire proprio sul talento del Celta Vigo.

Ma se Zielinski dovesse restare, cambierebbe tutto. Ripartirebbero le trattative per il rinnovo con conseguente ridimensionamento del budget per il centrocampo. L’opzione Zielinski più Veiga non è esclusa, servirebbe però la cessione di Demme.

Insomma, è tutto in bilico. Veiga aspetta sviluppi nei prossimi giorni. Il Napoli valuta le mosse anche in base alle scelte di Zielinski. La questione tiene col fiato sospeso i tifosi.