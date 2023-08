Napoli, Natan emozionato: “Fantastica questa maglia”. La battuta di un tifoso

Il nuovo difensore Natan ha commentato sui social le emozioni per l’esordio in azzurro. Un tifoso ironizza: “Scrive meglio di me”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Esordio con la maglia del Napoli e subito grandi emozioni per Natan. Il nuovo difensore brasiliano, in campo nell’amichevole vinta contro l’Apollon Limassol, ha affidato ai social le sue sensazioni dopo il debutto in azzurro: “Sensazione speciale entrare con questa fantastica maglia”.

Parole che testimoniano l’orgoglio del giovane brasiliano, entusiasta di vestire una casacca prestigiosa come quella del Napoli. Sotto al post, un simpatico commento di un tifoso partenopeo: “Già scrive in italiano meglio di me“.

Battuta che strappa un sorriso, ma che fa capire come l’ambientamento di Natan stia procedendo nel migliore dei modi. Il difensore è carico in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone, dove Garcia potrebbe concedergli spazio dal 1′.

I presupposti per una stagione da protagonista ci sono tutti. Il popolo azzurro è già conquistato dalla voglia e dall’entusiasmo di Natan.