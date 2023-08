Napoli, Garcia carica i tifosi e lancia una frecciata velenosa ai critici: “I morti sono risorti”

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia ha pubblicato un messaggio sui social per ringraziare i tifosi e caricare l’ambiente.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro è giunto al termine e Rudi Garcia, il mister azzurro, ha voluto condividere con il pubblico i suoi sentimenti al riguardo. Il primo match della stagione contro il Frosinone è alle porte e l’attesa è palpabile.

Attraverso un post sui suoi canali social ufficiali, Garcia ha voluto ringraziare i tifosi del Napoli per il calore e l’entusiasmo mostrato durante le fasi di preparazione tra Dimaro e Castel di Sangro. L’affetto dei supporters è un ingrediente fondamentale per ogni squadra e il tecnico ha riconosciuto l’importanza di questa spinta emotiva.

“Ora che la preparazione è finita non vediamo l’ora di iniziare la stagione. Un ringraziamento a tutti i tifosi per l’affetto e la carica trasmessa tra Dimaro e Castel di Sangro a supporto di squadra, team e società”.

Ma non sono mancate le polemiche in questa fase di preparazione. Dopo il match contro l’Apollon, Garcia ha risposto con decisione e un pizzico di ironia alle critiche ricevute per gli infortuni che hanno caratterizzato il periodo di ritiro. Sebbene la situazione degli infortuni fosse stata al centro dei dibattiti, il mister ha voluto sdrammatizzare la questione, sottolineando come, a parte Frank Zambo, tutti i giocatori fossero disponibili.

“Sembra che tutti i morti siano resuscitati stasera”, ha esclamato Garcia, un’affermazione che ha subito fatto il giro dei media e dei tifosi. Una risposta diretta, ma anche con un tocco di humour, tipico del suo stile.

Ora testa al campionato per difendere lo scudetto, con Garcia che non vede l’ora di cominciare questa avventura.