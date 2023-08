Osimhen e Napoli: pronto l’annuncio! Ecco i dettagli dell’accordo record

Arrivano conferme sull’accordo tra Napoli e Osimhen per il rinnovo: Manca solo l’ufficialità dell’intesa fino al 2027.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Napoli è in fermento: Victor Osimhen, l’attaccante stella del club partenopeo, è pronto a mettere la firma su un rinnovo contrattuale che entra nella storia del club. Le fonti confermano che l’accordo è ormai cosa fatta, manca solo l’annuncio ufficiale.

La scorsa giornata è stata particolarmente movimentata a Castel di Sangro, dove si è svolto l’ultimo giorno di ritiro della squadra. Secondo quanto riportato, le parti avrebbero approfittato dell’occasione per incontrarsi e definire i dettagli dell’accordo. A questo punto, tutto è nelle mani dei legali delle due parti che, salvo imprevisti o questioni particolari, daranno il via libera per l’annuncio ufficiale.

Le ultime notizie sul rinnovo di Osimhen sono state confermate anche da TMW, che ha rivelato cifre e dettagli dell’accordo. Si parla di un contratto fino al 2027 con un ingaggio da record per il Napoli: ben 10 milioni di euro all’anno, bonus inclusi. Una somma che sottolinea l’importanza di Osimhen per il progetto tecnico e sportivo del Napoli.

Ma non è tutto. L’accordo prevede anche una clausola rescissoria molto elevata, che si aggira tra i 140 e i 150 milioni di euro. Una mossa strategica del club, che con questa clausola mette al sicuro il proprio gioiello da eventuali corteggiamenti di altre squadre.

I legali di Osimhen e del Napoli stanno limando gli ultimi dettagli prima delle firme. Salvo sorprese dell’ultimo secondo, a breve arriverà l’ufficialità di un rinnovo annunciato da tempo, che blinda il bomber e leader tecnico degli azzurri.

Dopo un’estenuante trattativa, condotta per settimane, De Laurentiis può sorridere: il nuovo contratto premia Osimhen come la stella della squadra campione d’Italia. I tifosi attendono solo l’annuncio per festeggiare.