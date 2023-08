Saudi Pro League, il manager: “Osimhen in Arabia, il Napoli troverà un altro attaccante”

Victor Osimhen in Saudi Pro League, ne parla Michael Emenalo manager della lega araba che vuole l’attaccante del Napoli.

Notizie Calcio Napoli – Le parole di Aurelio De Laurentiis che blindano Osimhen non sono bastate. In Saudi Pro League si continua a sognare l’approdo dell’attaccante nigeriano. Per la lega araba sarebbe il vero colpo dell’estate, perché andrebbe a convincere uno degli attaccanti più forti d’Europa a giocare in Arabia a soli 24 anni. In questo modo si farebbe quel salto di qualità, anche a livello mediatico, che potrebbe convincere anche altri top player a trasferirsi nel campionato saudita.

Osimhen in Saudi Pro League: le novità

Ieri Osimhen ha segnato nell’amichevole tra Napoli e Apollon. A fine partita Garcia non ha pronunciato parole totalmente confortanti sulla permanenza di Osimhen in azzurro, anche se la SSCN ha la ferma volontà di rinnovare il contratto del nigeriano a cifre importanti.

Di Osimhen in Saudi Pro League ne parla Michael Emenalo, Director Of football della Lega che sponsorizza l’arrivo del nigeriano all’Al-Hilal. “Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Se lo vorrei qui in questa lega? Certo, mi piacerebbe. Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte?”

In ogni caso chiunque voglia Osimhen dovrà sborsare almeno 200 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire per una cifra inferiore. Una cifra più che giusta, dato che calciatori come Vlahovic vengono valutati circa 80 milioni di euro.