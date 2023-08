Garcia sulla Vittoria del Napoli: Nuovi Arrivi Brillano e Osimhen Emerge Come Leade

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha commentato la vittoria in amichevole sull’Apollon: “Secondo tempo di livello, i nuovi hanno dimostrato di essere all’altezza”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha chiuso il ritiro di Castel di Sangro battendo 2-0 l’Apollon Limassol nell’ultima amichevole precampionato. Il tecnico Rudi Garcia si è detto soddisfatto, soprattutto della prestazione della ripresa: “Nel secondo tempo abbiamo alzato intensità e qualità, potevamo segnare più di due gol”.

Una menzione speciale è andata a Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano, che Garcia ha definito come un “trascinatore” per il Napoli. Garcia ha sottolineato quanto sia essenziale per lui che Osimhen sia “felice” e ha lodato sia il giocatore che la società per il loro impegno.

“Osimhen lo voglio felice. Le parti stanno facendo un gran lavoro. Stasera ha fatto gol ed è quello che gli chiediamo. È un trascinatore, appena sarà risolta la questione potrà dedicarsi solo al campo e questo mi piace di più”.

In merito a Zielinski, che è stato oggetto di voci di trasferimento, Garcia ha chiarito: “Zielinski è sotto contratto come tutti, speriamo di essere pronti per Frosinone perché mi importa solo quello“.

Parlando della prestazione della squadra, Garcia ha osservato che il ritmo era basso nel primo tempo, ma nel secondo tempo la squadra ha migliorato l’intensità e la qualità. Il tecnico ha evidenziato come i nuovi acquisti abbiano dimostrato di essere pronti per la sfida.

Uno di questi nuovi arrivi, Jens Cajuste, ha ricevuto lodi particolari da Garcia. L’allenatore ha descritto Cajuste come un giocatore versatile, capace di svolgere diversi ruoli in centrocampo e ha sottolineato la sua tecnica e fisicità: “Cajuste può giocare ovunque a centrocampo. Ha tecnica, ci dà fisicità, quello che cercavo. Sa recuperare palla e già ce l’ha dimostrato. Si troverà bene in una squadra come la nostra, sono felice del suo arrivo“.

L’allenatore conclude: “L’esordio è sempre complicato e lo sarà anche a Frosinone, ma l’obiettivo è essere pronti. L’impegno della squadra c’è stato, ho sperimentato un po’ in questo ritiro. La squadra risponde bene, anche con la stanchezza c’è sempre lucidità e si cerca la scelta migliore. Vincere poi è importante: l’Apollon non è un avversario di altissimo livello, ma la preparazione è stata buona“.