Veiga saluta il Celta, in Spagna sicuri: “Accordo col Napoli raggiunto”

Convocato per l’ultima volta dal Celta, Veiga pronto a trasferirsi al Napoli. Media spagnoli parlano di accordo totale tra i club.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il talento spagnolo Gabri Veiga, stella del Celta Vigo e seguito con grande attenzione dal Napoli di Rudi Garcia, è stato inserito nella lista dei convocati per la partita contro l’Osasuna, che potrebbe rappresentare la sua ultima apparizione in maglia Celta. Nonostante il giocatore non sia in perfette condizioni fisiche, l’allenatore Rafa Benitez non ha esitato a convocarlo, lasciando trapelare segnali su un imminente addio.

Fonti vicine al club, in particolare il noto giornale spagnolo “Relevo”, hanno svelato che Veiga potrebbe presto dire addio ai suoi tifosi e ai compagni di squadra per iniziare una nuova avventura con la maglia del Napoli. L’accordo tra le due società sembra essere ormai alle fasi conclusive, e l’annuncio ufficiale da parte del club partenopeo appare imminente.

Non è un segreto che Veiga sia molto apprezzato dai tifosi del Celta. L’atmosfera che si respirerà al “Balaidos” sarà quindi carica di emozione e nostalgia, con i supporters pronti a tributare un caloroso saluto al loro beniamino.

Anche Rafa Benitez ha voluto dire la sua sul possibile trasferimento di Veiga, sottolineando la sua importanza nel reparto offensivo e l’effettivo interesse da parte del Napoli: “Il mercato è ancora aperto, e con una clausola nel suo contratto, le voci sul suo futuro sono inevitabili. Gabri è un giocatore che adoro, dotato di grande talento offensivo. L’interesse del Napoli? È reale”.

Da quanto emerge, il trasferimento di Veiga al Napoli sembra essere una questione di ore, con il club azzurro pronto a versare una somma vicina, ma inferiore, alla clausola rescissoria di 40 milioni di euro richiesta dal Celta.