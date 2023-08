Gabri Veiga manda un chiaro messaggio al Napoli

Gabri Veiga spinge per chiudere col Napoli e debuttare già nella prima di Serie A contro il Frosinone. Trattativa in via di definizione.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Le luci del calciomercato sono puntate su Napoli e la sua insaziabile voglia di rinnovamento. Dopo l’ingaggio di Cajuste, il nome di Gabri Veiga risuona forte nei corridoi del San Paolo. L’attuale centrocampista del Celta è sulla bocca di tutti, e sembra destinato a diventare l’erede designato di Zielinski nel cuore del centrocampo azzurro.

Analizziamo i numeri: 36 milioni di euro, con l’aggiunta di eventuali bonus. Una cifra che si avvicina molto alla clausola rescissoria del giocatore, fissata a 40 milioni, ma che non la raggiunge. L’accordo sembra tenere conto anche di una percentuale sulla futura rivendita del 21enne. Si tratta di un investimento ambizioso per il Napoli, che dimostra la volontà di puntare su giovani talenti di alto livello. E per Veiga? Un contratto quinquennale da 1,8 milioni netti l’anno, oltre a vari bonus.

Ma è un altro dettaglio a far salire l’entusiasmo dei tifosi azzurri: Gabri Veiga desidera vestire la maglia del Napoli al più presto. Il suo obiettivo è chiaro, vuole essere pronto per la gara di esordio in campionato contro il neopromosso Frosinone. Un debutto che potrebbe rivelarsi fondamentale per la sua avventura italiana.

La trattativa tra il Napoli e il Celta è in una fase avanzata, e tutto fa pensare che l’annuncio ufficiale possa arrivare da un momento all’altro. I tifosi del Napoli sono elettrizzati e attendono con trepidazione ulteriori novità. Se l’affare dovesse andare in porto, potrebbero festeggiare l’arrivo di un altro talento di livello internazionale.

Nel frattempo, Veiga manda un chiaro messaggio: è pronto per l’azzurro e ha già il Frosinone nel mirino. Un segno di grande professionalità e determinazione da parte del giovane spagnolo. Il futuro del Napoli sembra brillare ancora di più con potenziali innesti come Gabri Veiga.