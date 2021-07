PREMIER -PEDOFILIA. Gylfi Sigurdsson, centrocampista dell’Everton e della nazionale islandese è stato arrestato con l’accusa di pedofilia. La notizia diffusa dal The Sun, ha messo sotto shock la premier league. Secondo la ricostruzione del quotidiano britannico, Gylfi Sigurdsson, sarebbe stato arrestato in seguito ad una irruzione della polizia in casa sua. La polizia citando fonti interne alla Greater Manchester Police, riportate dal quotidiano The Sun, avrebbe sequestrato molti oggetti.

CALCIATORE DELL’EVERTON ARRESTATO PER PEDOFILIA

La moglie del calciatore dell’Everton che è stato arrestato con l’accusa di pedofilia , ha lasciato il tetto coniugale. Il calciatore è stato trasferito in una località segreta sorvegliato 24h su 24. Il giocatore della Premier League, è stato trattenuto dalla polizia venerdì scorso prima di essere rilasciato su cauzione. Il suo arresto ha scosso i Toffees. Una fonte interna alla società ha commentato l’episodio: “Ha sbalordito lo spogliatoio. Tutti sperano che le accuse non siano vere”. I presunti reati sono stati descritti come “molto gravi” con l’indagine guidata dal Major Incident Team della Greater Manchester Police. La polizia ha dichiarato: “Gli agenti hanno arrestato l’ uomo venerdì 16 luglio 2021 con l’accusa di reati sessuali su minori“.

L’Everton sospende il calciatore

L’Everton, in una nota, ha ammesso di aver sospeso un calciatore della prima squadra in attesa della conclusione delle indagini della polizia. “Continueremo a supportare le autorità con le loro indagini e non rilasceremo ulteriori dichiarazioni“, il comunicato del club.

