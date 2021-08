SKY – “Amrabat al Napoli, il club sta facendo le sue mosse. Vi spiego”

Il Napoli sta preparando un colpo di mercato per il centrocampo, gli azzurri vogliono completare la rosa di Luciano Spalletti. De Laurentiis, però, ha imposto la salvaguardia del bilancio e quindi bisogna ingegnarsi per riuscire a chiudere qualche trattativa. Lo scorso anno al fotofinish arrivò Bakayoko in prestito, con condizioni molto favorevoli. Anche in questo caso il Napoli non ha, o meglio, non vuole, mettere soldi per il centrocampista.

Secondo quanto fa sapere Luca Marchetti di Sky a Radio Marte il Napoli per Amrabat sta “attendendo” al momento “non ci sono sostanziali novità“. In realtà in vantaggio ci sarebbe l’Atalanta ma il club ha difficoltà a trattare con la Fiorentina. “L’Atalanta peraltro ha chiuso per Koopmeiners e lui sta forzando molto per essere ceduto. Il Napoli quindi potrebbe avere strada spianata senza concorrenza. Quindi magari sta aspettando che si chiuda“.