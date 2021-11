Schira: “Ospina-Napoli, trattativa avviata. Juventus e Lazio sul portiere”

Napoli pronto la rinnovo di David Ospina. Molti club, Lazio e Juventus, in particolare, monitorano la situazione, del portiere colombiano.

NAPOLI-OSPINA TRATTATIVA PER IL RINNOVO AVVIATA

Il Napoli vuole rinnovare il contatto a David Ospina. Il portiere colombiano, potrebbe essere confermato per le prossime stagioni. Ospina ha il contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, “sono pronti ad aprire i colloqui per l’estensione del contratto di David Ospina. Molti club (Lazio e Juventus, in particolare) monitorano la situazione, nel caso il portiere colombiano non raggiungesse un accordo. Gli azzurri offriranno un rinnovo fino al 2024 con opzione per un’altra stagione”.

In questo momento Luciano Spalletti sta dando estrema fiducia ad Ospina, il portiere colombiano è partito come riservare di Meret. Poi l’infortunio del portiere italiano ha spalancato le porte al rientro da titolare di Ospina. Praticamente da Napoli-Juventus il colombiano non ha più abbandonato la porta, se non per qualche parentesi in Europa League.

Anche con Meret è stata avviata la trattativa per prolungargli il contratto che scade a giungo del 2023. Una data in cui anche altri due top player del Napoli andranno in scadenza: Koulibaly e Fabian Ruiz. Come scrive il quotidiano sportivo per Meret il problema non è economico. Il giocatore vive in perenne ballottaggio con Ospina ed anche in questa stagione è diventato il sostituto del colombiano.