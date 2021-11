GAZZETTA: Napoli, Osimhen valore raddoppiato: gli azzurri puntano al rinnovo

Il valore di Osimhen è raddoppiato, il Napoli punta al rinnovo dell’attaccante nigeriano vera rivelazione della serie A.

RADDOPPIATO IL VALORE DI OSIMHEN

Victor Osimhen ha raddoppiato il suo valore di mercato e adesso il Napoli prova a blindarlo con un rinnovo di contratto. La nuova stella del Napoli è seguita dai più grandi top club europei. De Laurentiis per assicurarsi il nigeriano sborsò, tra contanti e contropartite tecniche, 81 milioni di Euro. Per il sito di riferimento per il valore dei calciatori, Osimhen vale 60 milioni di Euro. Secondo la Gazzetta dello sport il valore di Osimhen è in realtà raddoppiato.

“Victor Osimhen è ormai nell’elite degli attaccanti della Serie A e non solo. Il nigeriano va in gol anche in Nazionale e adesso vede il suo valore raddoppiarsi. Nell’estate del 2020, il Napoli lo acquistò per ben 60 milioni dal Lille ma adesso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, quella cifra sarebbe praticamente raddoppiata.

Quello con gli azzurri è un contratto lungo, fino al 2025, ma la dirigenza partenopea starebbe già lavorando per prolungarlo ulteriormente per fare di Osimhen sempre più una bandiera del Napoli”.

Il Valore che transfermarkt attribuisce a Osimhen cozza con il reale valore di mercato. Secondo Paolo Bargiggia dall’Inghilterra potrebbe arrivare un offerta al Napoli di oltre 130 milioni di euro.

“Victor Osimhen sta conquistando tutti a suon di gol e prestazioni. I suoi numeri stanno trascinando il Napoli in vetta alla classifica di Serie A e si ripercuotono anche sulla valutazione di mercato.L’attaccante nigeriano ora vale oltre i 100 milioni di euro”.

Rinnovo Osimhen: il Napoli ci prova

Proprio le caratteristiche di Osimhen e il suo valore crescente hanno fatto accendere i riflettori dei grandi club. Ci sono molte voci di calciomercato su Osimhen, ma il Napoli sta pensando ad una mossa a sorpresa per blindare il giocatore. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Nell’estate del 2020 il Napoli lo ha pagato al Lilla ben 60 milioni di euro, l’investimento più oneroso nella storia del club. Ma quella quotazione di mercato adesso sta per raddoppiarsi. Il suo contratto col Napoli (ingaggio di 4.5 milioni a stagione) arriva fino al 2025: si sta lavorando per prolungarlo“.