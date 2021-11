Napoli vuole blindare Osimhen: mossa improvvisa del club

Le prestazioni di Victor Osimhen con il Napoli sono molto buone, ecco perché la società sta pensando già al rinnovo di contratto. Il giocatore nigeriano in questa stagione ha già messo a segno 14 gol in tutte le competizioni, con il Napoli non segna da un mese, anche a causa di un infortunio. Le capacità di Osimhen sono però innegabili, quella fame di gol, la voglia di aiutare la squadra, la potenza fisica e la velocità, sono qualità che non si trovano tutti i giorni. Inoltre il nigeriano dà la sensazione di a vere ampi margini di crescita e voglia di imparare. Non è un caso che già rispetto alla scorsa stagione sia cresciuto, anche in termini tecnici e di difesa del pallone. Una caratteristica quest’ultima che Spalletti sta cercando di insegnare ad Osimhen.

Rinnovo Osimhen: il Napoli ci prova

Proprio le caratteristiche del calciatore hanno fatto accendere i riflettori dei grandi club. Ci sono molte voci di calciomercato su Osimhen, ma il Napoli sta pensando ad una mossa a sorpresa per blindare il giocatore. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “Nell’estate del 2020 il Napoli lo ha pagato al Lilla ben 60 milioni di euro, l’investimento più oneroso nella storia del club. Ma quella quotazione di mercato adesso sta per raddoppiarsi. Il suo contratto col Napoli (ingaggio di 4.5 milioni a stagione) arriva fino al 2025: si sta lavorando per prolungarlo“.