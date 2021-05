FOTO – Sansone anti Juventus: insulti shock sui social dai tifosi bianconeri

Nicola Sansone attaccato sui social dai tifosi della Juventus. L’attaccante del Bologna è stato preso d’assalto sul suo profilo instagram e con vari post su twitter per le dichiarazioni in riferimento alla corsa alla qualificazione Champions League, che ve impegnate Napoli, Milan e Juventus. Sansone ha detto chiaramente cosa pensa: “Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions“.

Insomma Sansone si schiera nettamente contro la Juventus nella corsa Champions League. I bianconeri per qualificarsi devono sperare in un passo falso di Napoli o Milan. Una presa di posizione netta quella dell’attaccante del Bologna che non ha fatto altro che esprimere la propria opinione. Dai tifosi della Juventus sono arrivati solo insulti all’attaccante.

Sansone contro la Juve: i tifosi gli auguro un infortunio

Lo stile dei tifosi della Juventus si vede anche in questi casi. Forse i supporters bianconeri credono di essere al centro del mondo. Ci tocca ribadire un’ovvietà: non lo sono. Magari avranno una folgorazione e scopriranno di non esserlo, non si è mai in ritardo per scoprire qualcosa.

In tanti credono ancora di esserlo ed è forse per questo che i tifosi della Juventus hanno attaccato Sansone sui social. Il profilo instagram dell’attaccante del Bologna (squadra che affronta la Juve nell’ultima di campionato ndr) è stato preso d’assalto. Oltre alle decine di insulti, arrivati anche via twitter, a Sansone è stato augurato anche un infortunio. C’è un utente che scrive a chiare lettere: “Stasera ti deve saltare un ginocchio“. Augurare il male ad un ragazzo che potrebbe veder stroncata la sua carriera, è sicuramente una cosa vile. Ma a quanto pare lo stile dei tifosi della Juve è proprio questo.