Napoli, Milan e Juventus, volata Champions: Tutte le combinazioni possibili

Napoli, Milan e Juventus, tre squadre in lotta per due posti per la prossima Champions league.

Il programma dell’ultima giornata di Serie A prevede: Atalanta-Milan, Bologna-Juventus e Napoli-Verona. Rossoneri e azzurri ancora padroni del loro destino: se vincono rispettivamente contro Atalanta e Verona possono festeggiare a prescindere da quale sarà il risultato della Juventus a Bologna. I bianconeri, invece, hanno l’obbligo di conquistare i 3 punti e devono sperare in un passo falso di Milan o Napoli. Analizziamo tutte le combinazioni possibili di uno sprint all’ultimo respiro.

Il Napoli si qualifica alla Champions se…

Vince contro il Verona;

pareggia contro il Verona e il Milan perde contro l’Atalanta;

perde contro il Verona e la Juventus perde contro il Bologna.

SCONTRI DIRETTI – In svantaggio con il Milan (1-3 al Maradona, 1-0 a San Siro), in parità con la Juventus (1-0 al Maradona, 1-2 allo Stadium

Il Milan si qualifica alla Champions se….

Vince contro l’Atalanta;

pareggia o perde contro l’Atalanta e la Juventus non vince contro il Bologna;

pareggia contro l’Atalanta e il Napoli non vince contro il Verona;

In caso di improbabile arrivo a 3 a quota 76 punti con Napoli e Juventus la classifica avulsa relativa agli scontri diretti dice Milan 6 (differenza reti +2), Juventus 6 (-1), Napoli 6 (-1). La differenza reti generale premia il Napoli rispetto alla Juventus.

SCONTRI DIRETTI – In vantaggio con Napoli (3-1 al Maradona e 0-1 a San Siro) e Juventus (1-3 a San Siro e 3-0 allo Stadium).

La Juventus si qualifica alla Champions se…

Vince contro il Bologna e una tra Milan e Napoli non vince.