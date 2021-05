Napoli-Verona: bel gesto di De Laurentiis per la squadra

Napoli-Verona per gli azzurri è come una finale. La squadra la possibilità di centrare la qualificazione Champions League battendo gli scaligeri, che teoricamente non hanno più nulla da chiedere al campionato. Juric ha però fatto sapere di voler fare una partita senza regalare nulla a nessuno. Lo sa bene Gennaro Gattuso che ieri al centro sportivo di Castel Volturno ha tenuto tutti in allerta con il suo discorso.

Anche Aurelio De Laurentiis sarà vicino al Napoli prima della sfida con il Verona. Ecco quanto scrive Tuttosport:

Ci sarà anche il presidente De Laurentiis allo stadio Maradona ed una sua visita è attesa anche oggi nell’hotel-ritiro dove la squadra alloggia da ieri sera. Il patron vuole dare la spinta finale per battere il Verona, sperando che tra Atalanta e Milan finisca in parità, così da garantire al Napoli il secondo posto che, tra posizione in serie A e qualificazione Champions, avrebbe un valore economico di circa 55 milioni di euro. De Laurentiis freme e incrocia le dita, la squadra ha la forza dei nervi distesi e la coscienza di una rosa molto competitiva.

Intanto Repubblica svela anche un gesto scaramantico di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha deciso di vedere di nuovo la partita in una saletta adiacente agli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona.