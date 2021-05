Gattuso massima concentrazione per la Champions, discorso alla squadra

Il Napoli deve vincere col Verona per qualificarsi automaticamente alla Champions League senza fare nessun calcolo. Lo sa bene Gennaro Gattuso che non sta pensando al suo futuro. A fine stagione molto probabilmente dirà addio al Napoli, ma il tecnico calabrese è estremamente concentrato sull’obiettivo da raggiungere. Il Mattino scrive di un tecnico impegnato solo ed esclusivamente nel preparare il match con il Verona senza farsi distrarre da alcuna voce, interna o esterna.

Gattuso ha fatto anche un discorso alla squadra in occasione della sfida con il Verona. Il tecnico non vuole alcun calo di concentrazione. La formazione di Juric è già salva ma questo non mette il Napoli al riparo da brutti scherzi. L’allenatore non vuole alcun rilassamento e lo ha detto chiaramente alla squadra. Gattuso nel suo discorso al Napoli ha informato la squadra dei pericoli e le insidie del match col Verona. Il tecnico vuole vendicare il 3-1 subito all’andata al Bentegodi, match che ha aperto la frattura con De Laurentiis.

Intanto non mancano gli attestati di stima verso Gennaro Gattuso, con la Curva A che ha lanciato un messaggio da brividi all’allenatore. A tutti sembra veramente assurdo che dopo tutti i passi avanti fatti dalla squadra si decida di interrompere già il ciclo.