Napoli-Verona: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il Napoli si gioca la qualificazione Champions League negli ultimi 90 minuti sfidando il Verona. La squadra di Gennaro Gattuso se vince ha sicuramente accesso alla competizione europea, altrimenti deve sperare in una serie di combinazioni con Milan e Juventus. Il Napoli affronta il Verona già salvo, ma il match può comunque nascondere delle insidie, basti pensare alla partita tra Milan e Cagliari, con i sardi che hanno messo in dubbio la qualificazione Champions League dei rossoneri, costringendoli a giocarsi tutto con l’Atalanta.

Napoli-Verona: canale tv e streaming

La sfida tra Napoli e Verona sarà visibile in diretta tv su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Serie A e sul numero 252 del satellite.

Diretta streaming del match disponibile per gli abbonati Sky grazie all’applicazione di Sky Go, scaricabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. Oppure è possibile vedere la partita su NOW, acquistando uno dei pacchetti messi a disposizione.

Probabili formazioni Napoli-Verona

Qui Napoli – Il Napoli arriva alla sfida con il Verona con quasi tutti gli uomini a disposizione. Anche Koulibaly e Maksimovic sono convocati ma andranno sicuramente in panchina. In porta arriva la conferma di Meret, mentre in difesa ci sono anche Rrahamani e Manolas centrali con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce. A centrocampo Bakayoko sembra spuntarla su Demme, mentre in attacco Lozano è in vantaggo su Politano.

Qui Verona – Juric deve fare a meno dello squalificato Barak che sarà sostituito da Bessa pronto a giocare con Zaccagni, con quest’ultimo che il prossimo anno si potrebbe trasferire proprio al Napoli. In attacco Kalinic è favorito su Lasagna per giocare dal primo minuto.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic.