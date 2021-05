Sky – Ultime di formazione Napoli: Bakayoko titolare, c’è pure Lozano

La formazione titolare del Napoli che sfida il Verona avrà Lozano e Bakayoko. A Sky fanno sapere che sia il centrocampista di proprietà del Chelsea che l’attaccante messicano partiranno dal primo minuto. Una gara decisiva per gli uomini di Gattuso che in caso di vittoria accedono sicuramente alla prossima Champions League. Gattuso che è alla sua ultima partita sulla panchina azzurra vuole conquistare la qualificazione e lasciare il club da vincitore, anche per questo sta spronando il gruppo a dare il massimo.

Napoli-Verona: probabili formazioni

La formazione del Napoli è praticamente fatta con le ultime indiscrezioni di Sky che danno Bakayoko e Lozano titolari col Verona. Meret è il portiere, difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas e Hysaj. Bakayoko e Fabian Ruiz a centrocampo. Sulla trequarti offensiva ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne ed in attacco Osimhen.

La probabile formazione del Verona vede Pandur in porta al posto di Silvestri. Juric punta ancora sulla difesa a destra con Dawidowicz, Gunter e Dimarco. Gli esterni di centrocampo saranno Faraoni e Lazovic, mentre al centro ci sono Tameze e Ilic. Bessa e Zaccagni a sostegno di Kalinic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahamani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. Allenatore: Juric.