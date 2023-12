Romano: Rinnovo Osimhen, è fatta: ingaggio record e clausola valida nel 2024

Fabrizio Romano annuncia il rinnovo Osimhen con il Napoli, ingaggio record e clausola valida nel 2024 per l’attaccante nigeriano.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli non è più in discussione. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, è stato raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante nigeriano fino al 2026.

Si tratta di un rinnovo molto importante per il club azzurro, con Osimhen che diventerà uno dei calciatori più pagati nella storia della società partenopea. Previsto infatti un cospicuo aumento dell’ingaggio per il capocannoniere della Serie A, protagonista fin qui di una stagione straordinaria.

La novità principale dell’accordo riguarda però la clausola rescissoria, che sarà valida già a partire dal 2024. Un chiaro segnale di come il Napoli voglia blindare il proprio gioiello, corteggiato dai maggiori top club europei. Ci sarà da trattare per portarlo via da Castel Volturno.

Ora mancano solo le firme e gli annunci ufficiali per certificare il matrimonio fino al 2026 tra Osimhen e gli azzurri. Il bomber nigeriano guiderà ancora a lungo l’attacco della squadra di Mazzarri.

🚨🔵 Victor Osimhen new deal at Napoli will include huge salary rise; Nigerian striker is gonna be one of the best paid players in the history of the club.

New deal will be valid until June 2026, one more year as reported yesterday.

🔴↪️ Release clause already valid in 2024. pic.twitter.com/pZgsvagXi8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2023